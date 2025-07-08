Китайські військові атакували літак лазером, коли той чергував в межах місії з протидії хуситам

Китайське військове судно застосувало лазер для ураження німецького літака. Винищувач брав участь в операції Aspides в Червоному морі за підтримки Європейського Союзу. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Німеччини у соцмережі Х у вівторок, 8 липня.

Як зазначається, інцидент трапився у Червоному морі біля узбережжя Ємену. Лазери можуть засліплювати пілотів і втручатися в роботу електроніки в літаку. У відповідь на дії китайських військових Берлін викликав посла Пекіну.

«Загроза німецькому персоналу та зрив операції є абсолютно неприйнятними», – наголосили в німецькому дипломатичному відомстві.

Як повідомляє агентство Reuters, інцидент трапився на початку липня. У міноборони Німеччини розповіли, що політ місії був перерваний з міркувань безпеки, і літак успішно приземлився на базі в Джибуті.

Європейська комісія, Міністерство закордонних справ Китаю та посольство Китаю в Берліні не відповіло на запит про коментар.

Операція Aspides або Eunavfor Aspides – військова місія ЄС у відповідь на напади бойовиків-хуситів на міжнародні судна в Червоному морі. Aspides є «суто оборонною» місією, спрямованою на посилення морського спостереження в регіоні, забезпечення супроводу торгівельних суден і захисту від нападів.

Військова операція ЄС Aspides розпочалася в лютому 2024 року. Низка країн-членів ЄС беруть участь у місії, зокрема Німеччина, Бельгія, Естонія, Фінляндія, Франція, Греція, Італія, Латвія, Нідерланди, Фінляндія, Франція, Швеція та Естонія.