Винищувачі ВПС Ізраїлю атакували цілі хуситів в Ємені 7 липня 2025 року

У ніч понеділка, 7 липня, ізраїльські винищувачі завдали ударів по цілях єменських хуситів. Зокрема, атак зазнали об’єкти в портах Ходейда, Рас-Іса, Ас-Саліф, електростанція Рас-Катіб і захоплене судно Galaxy Leader. Про це повідомила пресслужба Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у своєму телеграм-каналі.

«Винищувачі ВПС Ізраїлю, керуючись розвідданими Управління розвідки ЦАХАЛ та ВМС Ізраїлю, завдали ударів і знищили об’єкти терористичної інфраструктури, що належали терористичному режиму хуситів», – повідомили ізраїльські військові.

За їхніми даними, приблизно 20 ізраїльських винищувачів скинули понад 50 боєприпасів по військових об’єктах хуситів у Ємені. Серед цілей були порти Ходейда, Ас-Саліф і Рас-Іса.

Зазначається, що ці порти використовуються терористичним режимом хуситів для передачі зброї від іранського режиму, яка використовується для здійснення терористичних операцій проти Ізраїлю та його союзників.

«Удар було завдано у відповідь на неодноразові атаки терористичного режиму хуситів проти Ізраїлю, його цивільного населення та цивільної інфраструктури, включаючи запуск БпЛА і ракет класу “земля-земля” в напрямку ізраїльської території», – ідеться в повідомленні.

Терористичний режим хуситів використовує морські простори для застосування сили й здійснення терористичних актів проти суден, що проходять повз, і глобальної морської торгівлі. Удари по цілях демонструють систематичне використання режимом цивільної інфраструктури в терористичних цілях.

Серед терористичних цілей в порту Рас-Іса було комерційне судно Galaxy Leader, захоплене терористичним режимом хуситів в листопаді 2023 року. Хусити встановили на судні радіолокаційну систему і використовували її для відстеження суден на міжнародній морській арені, щоб полегшити подальшу терористичну діяльність.

Окрім того, було завдано удару по електростанції Рас-Катіб – важливого об’єкта електропостачання для військових операцій режиму хуситів.

Згодом ЦАХАЛ повідомив, що з території Ємену в бік Ізраїлю запустили дві ракети. Були зроблені спроби перехопити повітряні цілі, результати перехоплення уточнюються.

Нагадаємо, з осені 2023 року ісламське угрупування бойовиків-хуситів, яке править більшою частиною Ємену, постійно атакує кораблі в Червоному морі.

Хусити заявили, що будуть атакувати всі судна, що прямують до Ізраїлю, незалежно від їхньої національної приналежності, і застерегли міжнародні судноплавні компанії від роботи з ізраїльськими портами.

У грудні того ж року США оголосили про початок спеціальної безпекової операції у Червоному морі та створення міжнародної місії, переважно за участю союзників НАТО, для захисту від обстрілів торгових суден, які прямують зі Сходу до Європи через Червоне море.

У січні 2025 року агентство Reuters повідомляло, що з листопада 2023 року хусити здійснили понад 100 нападів на кораблі, що курсують Червоним морем, заявляючи, що діють на знак солідарності з палестинцями, що воюють з Ізраїлем. Хусити потопили два судна, захопили ще одне і вбили щонайменше чотирьох моряків.