Троє українських моряків провели у Ємені понад рік

Підтримувані Іраном єменські хусити звільнили екіпаж вантажного судна Galaxy Leader, що захопили у Червоному морі в листопаді 2023 року. На борту корабля серед міжнародного цивільного екіпажу були також українці. Про це в середу, 22 січня, повідомило агентство Reuters з посиланням на єменський телеканал Al Masirah TV.

Зазначається, що моряків передали владі Оману у відповідь на перемир’я між Ізраїлем й ісламістським рухом «ХАМАС» в Газі, що триває вже три дні.

Екіпаж судна Galaxy Leader, яке мандрувало під прапором Багамських островів, складається з 25 громадян Болгарії, України, Філіппін, Мексики та Румунії. Ukrainian Shipping Magazine уточнює, що 17 членів екіпажу є з Філіппін, троє – з України, по двоє – з Болгарії та Мексики та один – з Румунії.

Спеціальний посланець ООН у Ємені Ганс Ґрундберґ заявив, що «звільнення екіпажу Galaxy Leader – це зворушлива новина, яка поклала край свавільному затриманню і розлуці, від яких вони та їхні сім'ї потерпали понад рік».

Reuters зазначає, що з листопада 2023 року хусити здійснили понад 100 нападів на кораблі, що курсують Червоним морем, заявляючи, що діють на знак солідарності з палестинцями, що воюють з Ізраїлем. Хусити потопили два судна, захопили ще одне і вбили щонайменше чотирьох моряків.

Нагадаємо, 19 листопада 2023 року вантажне судно Galaxy Leader захопили єменські хусити, коли воно прямувало з Туреччини до Індії. Корабель під прапором Багамських островів зареєстрований на британську компанію, яка частково належить ізраїльському магнату Аврааму Унгару, відомому під ім'ям Рамі. На момент захоплення судно експлуатувала японська фірма.