Парк «Кроноспан Рівне» був створений 2021 року, його площа становить понад 85 га

Україна виділила перші кошти на розвиток індустріальних парків у межах цьогорічної програми державної підтримки. 203 млн грн отримають два індустріальні парки – «Кроноспан Рівне» (Рівне) та «Кит» (Буча Київської області). Кошти спрямують на розвиток інфраструктури, необхідної для розміщення виробництв. Про це повідомила перша віцепрем’єрка-міністерка економіки Юлія Свириденко.

«Ще зовсім нещодавно ми відкрили прийом заявок на фінансування, і вже підписані перші два накази», – зазначила Свириденко.

«Кроноспан Рівне» отримає 55,3 млн грн на будівництво додаткової енергетичної інфраструктури. На території парку вже працює завод із виробництва деревинностружкових і орієнтовано-стружкових плит. Інвестор – австрійська компанія Kronospan – планує створити меблевий кластер №1 у Східній Європі.

За словами міністерки, компанія вже інвестувала в Україну понад 1 млрд євро, з яких 129 млн – після 24 лютого 2022 року. На Рівненщині вже створено 400 робочих місць.

Як повідомила пресслужба міністерства економіки, «Кроноплан Рівне» отримає гроші на будівництво станції комбінованої генерації електричної і теплової енергії.

До слова, уперше держава почала фінансувати інфраструктуру промислових майданчиків у 2024 році. Торік 15 парків отримали 1,2 млрд грн під чіткі зобов’язання, зокрема співфінансування – 50/50 (для деокупованих територій – 80/20), будівництво щонайменше 5 тис. м² виробничих приміщень за два роки, залучення мінімум двох виробників за три роки.

За оцінками уряду, кожна гривня державної підтримки генерує 5-6 грн приватних інвестицій.

Прийом заявок на фінансування в межах програми на 2025 рік триватиме до 15 серпня. Загальний обсяг передбаченої державної підтримки – 1 млрд грн.