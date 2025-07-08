Правоохоронцю, який керував автомобілем напідпитку, загрожує до 10 років позбавлення волі

Державне бюро розслідувань розпочало розслідування щодо ДТП в Житомирі за участі правоохоронця, внаслідок якого загинула неповнолітня дівчина. Про це повідомили у пресслужбі ДБР у вівторок, 8 липня.

За попередніми даними, аварія сталася близько 01:20 7 липня у Житомирі. Водії легкового автомобіля Škoda не впорався з керуванням та врізався в бетонну опору.

«За кермом перебував правоохоронець, який у неробочий час перевозив двох неповнолітніх дівчат – 16 і 17 років, та 25-річного чоловіка», – повідомили у пресслужбі ДБР.

Місце аварії, в якій загинула 16-річна дівчина

Внаслідок ДТП 16-річна пасажирка загинула на місці. Інших потерпілих госпіталізували з численними травмами.

Під час огляду правоохоронця виявили, що він перебував за кермом у стані сильного алкогольного сп’яніння. За даними ДБР, рівень алкоголю у крові перевищував норму в більш ніж п’ять разів.

Водія затримали та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 ККУ (порушення ПДР у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.