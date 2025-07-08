Судячи з фото поліції, ця ділянка дороги не була освітлена

Ввечері понеділка, 7 липня, у Стрийському районі Львівщини сталась смертельна ДТП. За даними Нацполіції Львівщини, водій кросовера наїхав на жінку, яка лежала на дорозі.

Як вказано у повідомленні поліції, аварія сталась 7 липня близько 22:10 поблизу села Лучани Стрийського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Nissan X-Trail, 51-річний житель Ходорова, здійснив наїзд на 66-річну мешканку Стрийського району, яка лежала на проїзній частині. Від отриманих внаслідок ДТП травм жінка загинула. Судячи з фото поліції, ця ділянка дороги не була освітлена.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.