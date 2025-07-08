Власник бази «Альбатрос» у Волі Гомулецькій через суд приватизував будинок рибака і греблі біля озера

Львівський апеляційний суд закрив провадження щодо приватизації греблі та будинку рибака біля озера в селі Воля Гомулецька. Орендар озера ще у 2017 році через суд зареєстрував право власності на майно, однак прокуратура вирішила оскаржити це рішення лише через 8 років.

Йдеться про територію, де розташована відпочинкова база «Альбатрос», біля озера в селі Воля Гомулецька поблизу Львова. Як вказано в матеріалах справи, у листопаді 2002 року львівський підприємець Володимир Климкович купив в АТ «Західводбуд» будинок рибака площею 7,8 м2 та гідроспоруди вул. Озерній, 6. Однак він не оформив на це майно право власності, оскільки угода не була завірена нотаріусом. У 2017 році він вирішив приватизувати будівлі через суд. У грудні 2017 року Жовківський районний суд позов Володимира Климковича задовольнив і визнав за ним право власності на будинок рибака, греблі і дамби загальною площею 11,2 га.

На оскарження цього рішення прокуратура мала 30 днів, однак вирішила подати апеляцію лише через 8 років. У позові прокуратури вказано, що приватизацію гідроспоруд порушує права Львівської міської ради як власниці ділянки, де вони розташовані. При цьому, в матеріалах справи зазначено, що Володимир Климкович законно орендує озера у Львівської ОВА на підставі розпорядження голови від квітня 2020 року. Термін оренди становить 33 роки.

Однак Львівський апеляційний суд не знайшов підстав для поновлення термінів для оскарження рішення Жовківського райсуду і закрив справу. Цю постанову можна оскаржити в касації.

За даними аналітичної системи YouControl, Володимир Климкович орендує у Волі Гомулецькій три ділянки загальною площею 44,9 га. Також навколо озера на Володимира Климовича зареєстровані чотири будинки.