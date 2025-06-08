Червоним кольором позначена спірна ділянка з озером в селі Угри

Городоцький районний суд Львівської області розірвав договір оренди озера в селі Угри та повернув його у користування Городоцької міської ради. Ділянку з озером орендували підприємці Володимир Царенко та Роман Пристава.

Як вказано в матеріалах справи, у 2009 році Угрівська сільська рада передала ділянку з озером площею 5,4 га в оренду на 49 років Володимиру Царенку. Ділянка призначена для ведення рибного господарства. В 2019 році Городоцька міська рада передала в оренду на 30 років 2,3 га озера для риборозведення. Умовами цього договору Володимир Царенко не мав права передавати ділянку в суборенду.

Однак у 2024 році він передав частину ділянки площею 5,4 га в суборенду львівському підприємцю Роману Приставі. На рік Володимир Царенко сплачує за цю ділянку Городоцькій міськраді 9,4 тис. грн, тоді як його доходи від суборенди частини ділянки становлять 6 тис. грн. Через порушення умов договору прокуратура звернулася в суд.

У суді Володимир Царенко повідомив, що в січні 2025 року розірвав договір суборенди, а претензії прокуратури вважав необґрунтованими.

Враховуючи обставини справи, суддя Ольга Ференц позов задовольнила частково і розірвала договори оренди ділянки 5,4 га, укладені у 2009 році та 2013 роках. Суд зобовʼязав Володимира Царенка повернути ділянку Городоцькій міській раді. Це рішення можна оскаржити в апеляції.