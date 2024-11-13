Недільчинське водосховище розташоване біля Зашкова

Західний апеляційний господарський суд вилучив з користування підприємця Рустама Мірзоєва водосховище площею майже 42 га біля Львова. Його використовували для рибогосподарства без дозволів.

Йдеться про Недільчинське водосховище площею 41,4 га, розташоване біля Зашкова в межах Львівської громади. Його збудували у 1985 році для потреб Недільчинської осушної системи для постачання води на випадок пожежі на торфах. Водосховище перебуває на балансі Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну.

Однак прокуратура з’ясувала, що ФОП Рустам Мірзоєв кілька років використовував водосховище для рибогосподарства. При цьому, він не мав відповідних документів і не сплачував за оренду землі. Натомість в управлінні Державного агентства меліорації та рибного господарства у Львівській області повідомили, що у 2009 році підприємець таки отримав дозвіл на використання водосховища на 49 років для рибогосподарської діяльності. Хоча за інформацією прокуратури, ФОП без дозволу користується водосховищем щонайменше з 2017 по 2023 рік. Крім цього, він не укладав з міськрадою Львова договір оренди ділянки.

6 червня Господарський суд постановив, що хоч ділянка під водосховищем і перебуває в державній власності, але розташована в межах громади, тому нею має розпоряджатися Львівська ОТГ. Тож у задоволенні позову відмовив, однак прокуратура оскаржила його в апеляції.

30 жовтня суддя Західного апеляційного господарського суду Ірина Малех позов прокуратури задовольнила та зобов’язала Рустама Мірзоєва повернути ділянку з водосховищем у користування Львівської ОВА. Цю постанову можна оскаржити в касації.

За даними аналітичної системи YouControl, Рустам Мірзоєв зареєстрований як ФОП ще у 2001 році у Львові. Основний вид його діяльності – вантажний автомобільний транспорт.