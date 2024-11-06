Червоним кольором позначені межі спірних ділянок на вул. Бузковій, 13

Господарський суд Львівської області зобов’язав забудовницю Ніну Жук сплатити понад півтора мільйона гривень за користування двома ділянками у промзоні на Сихові. Підприємиця з 2016 року користувалась землею без дозвільних документів.

Йдеться про дві ділянки площею 0,46 га і 0,28 га на вул. Бузковій, 13, які з 2006 року орендує львівська підприємиця Ніна Жук. У 2016 році ЛМР ще на 10 років продовжила їх договір оренди землі для обслуговування виробничих споруд, які перебувають у її приватній власності. Однак Ніна Жук так і не уклала з міською радою договір оренди, але продовжувала користуватися землею.

Через це Львівська міськрада звернулася в суд, оскільки лише за 2021-2023 роки вона заборгувала понад 1,5 млн грн за оренду землі. Ніна Жук позов визнала, однак просила розтермінувати виплату боргу на рік рівними частинами.

Враховуючи обставини справи, суддя Господарського суду Зоряна Гоменюк позов міської ради задовольнила і зобов’язала Ніну Жук сплатити понад 1,5 млн грн боргу а 11,4 тис. грн судових витрат. Суд дозволив підприємиці розтермінувати виплату боргу на рік. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Ніна Жук володіє низкою будівельних компаній у Львові, серед яких ТзОВ «Тракт Інвест Груп», що фігурує у скандалі про приватизацію ставків на вул. Тракт Глинянський.