Йдеться про ділянку колишнього заводу «Львівскладмаш» на вул. Городоцькій

Господарський суд Львівської області зобов’язав ТзОВ «Мєгал» з Дніпра сплатити Львівській міській раді 664 тис. грн за незаконне користування ділянкою на вул. Городоцькій. Компанія належить колишньому депутату міської ради Дніпра Дмитру Левчинському.

Як вказано в матеріалах справи, йдеться про земельну ділянку площею 0,85 га на вул. Городоцькій, 355-3, що перебуває в комунальній власності. З 2008 року ділянку орендувало ТзОВ «Спільне підприємство “Геолсервіс”», однак у 2014 році Львівська міськрада через суд розірвала з компанією договір через порушення його умов.

У 2023 році управління державного контролю за використанням та охороною земель ЛМР виявило, що цією ділянкою незаконно користується ТзОВ «Мєгал» для обслуговування приватизованих нежитлових будівель – прохідної, магазину та виробничого корпусу колишнього заводу «Львівскладмаш». Грошова оцінка комунальної ділянки становить 8,7 млн грн.

Водночас ТзОВ «Мєгал» неодноразово зверталося до ЛМР із проханням дозволити розробити документи на землю під приватизованою нерухомістю, однак міська рада відмовляла, оскільки одна з будівель все ще перебуває у власності ВАТ «Львівскладмаш».

Через незаконне користування ділянкою 0,85 га на вул. Городоцькій, 355-3 Львівська міськрада звернулася в суд, оскільки ТзОВ «Мєгал» заборгувало за незаконне користування ділянкою 664 тис. грн.

Враховуючи обставини справи, суддя Господарського суду Ірина Козак позов міської ради задовольнила та зобов’язала ТзОВ «Мєгал» сплатити ЛМР 664 тис. грн. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

ТзОВ «Мєгал» зареєстроване у 2019 році у Дніпрі та займається виробництвом пластмас. Компанія належить колишньому депутату Дніпровської міьскої ради у 2010-2015 роках Дмитру Левчинському та громадянці Кіпру Тамарі Церковнюк.