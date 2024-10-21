Упродовж 2017-2021 років на вул. Чорновола, 22а збудвали великий житловий комплекс

Господарськимй суд Львівської області зобов’язав будівельну компанію «БК Добре житло» сплатити понад 2 млн грн пайового внеску за будівнцитво великого житлового комплексу в Городку.

Як вказано в матеріалах справи, йдеться про забудову на вул. Чорновола, 22а у Городку. У 2016 році ТзОВ «БК Добре житло» отримало містобудівні умови та обмеження на будівництво великого житлового комплексу загальною площею 7128,6 м2 на комунальний ділянці площею 0,63 га. У 2021 році цей ЖК добудували і здали в експлуатацію.

При цьому, компанія «БК Добре житло» мала б сплатити пайову участь, однак фірма з відповідним зверненням до Городоцької міської ради не зверталась. За обрахунками прокуратури, забудовник мав би сплатити в міський бюджет Городка 2 064 151 грн.

Натомість представники будівельної компанії в суді стверджували, що закон, який передбачає сплату пайового внеску, втратив чинність із 2021 року, однак будинок почали будувати, отримавши всі дозволи, щ до цього.

Враховуючи обставини справи, суддя Господарського суду Світлана Іванчук зобов’язала ТзОВ «БК Добре житло» сплатити Городоцькій міській раді понад 2 млн грн пайового внеску. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

ТзОВ «БК Добре житло» зареєстроване у 2015 році у Львові на вул. Скнилівській. Співвласниками компанії вказані підприємець із Яворівщини Михайло Яремій, Орися Яремій, львів’янин Володимир Балух, Надія Стецик та Віталій Балуцький.