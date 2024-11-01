Гаражний кооператив «Сихів-20» облаштував самовільну парковку на вул. Антонича, біля будинку №11

Господарський суд Львівської області зобов’язав гаражний кооператив «Сихів-20» звільнити комунальне ділянку на Сихові та демонтувати самовільний паркан і шлагбаум. Ділянка перебуває в комунальній власності Львівської міськради, а кооператив користувався нею незаконно.

Як вказано в матеріалах справи, йдеться про земельну ділянку площею 0,34 га біля будинку №11 на вул. Антонича. Ділянка не сформована на кадастрі, однак належить Львівській міській раді. У травні 2024 року комісія при управлінні державного контролю за використанням та охороною земель ЛМР виявила, що цією ділянкою користується гаражний кооператив «Сихів-20». При цьому, відповідних документів на користування ділянкою міська рада кооперативу не видавала.

Через це ЛМР звернулась в суд з вимогою звільнити комунальну ділянку та демонтували довкола неї металеву огорожу і шлагбаум. У суді представники ГК підтвердили, що користуються землею без відповідних документів.

Враховуючи обставини справи, суддя Господарського суду Наталія Мороз позов міськради задовольнила і зобов’язала гаражний кооператив звільнити комунальну ділянку на вул. Антонича, а також демонтувати паркан і шлагбаум. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Гаражний кооператив «Сихів-20» зареєстрований у 1991 році на вул. Антонича, 20а. Ним керує Артур Могила.