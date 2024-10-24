Йдеться про 1,64 га у селі Лисиничі, які сільрада до приєднання села до Львова передала в оренду під забудову

Верховний Суд скасував рішення апеляційного суду, що визнавав недійсними торги за оренду 1,64 га землі в Лисиничах. Землю орендує ПП «Еко Україна», однак прокуратура стверджувала, що оцінку землі провели з порушеннями.

Йдеться про ділянку площею 1,64 га в урочищі «Свинна-2» в селі Лисиничі біля Львова. У березні 2018 року Лисиничівська сільська рада дозволила скласти проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок в урочищі для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, а згодом передати землю в ренду через онлайн-аукціон. У жовтні 2018 року сільрада цей проєкт землеустрою затвердила і зареєструвала на ділянку 1,64 га право власності.

У 2019 році на земельних торгах право оренди цієї ділянки на 10 років придбало ПП «Еко Україна». За рік компанія мала сплачувати в бюджет сільради 54 тис. грн.

Після приєднання Лисиничів до Львівської ОТГ міська рада Львова зареєструвала за цією ділянкою право власності, а прокуратура звернулась в суд, стверджуючи, що земельні торги провели без технічної документації з нормативної грошової оцінки цієї землі, вартість якої становить близько 64 млн грн.

У жовтні 2022 року Господарський суд у задоволенні позову прокуратури відмовив, однак Західний апеляційний господарський суд у березні 2023 року це рішення скасував, визнав недійсним договір оренди та повернув землю в розпорядження Львівської міськради.

ПП «Еко Україна» вирішило оскаржити цю постанову в касації. Верховний Суд не знайшов підстав для визнання недійсними результатів аукціону та їх скасування. Тому суд скасував постанову апеляції та змінив рішення Господарського суду. Це рішення остаточне і оскаржити його не можна.

За даними аналітичної системи YouControl, ПП «Еко Україна» зареєстроване у 2011 році Львові та займається будівництвом нежитлових і житлових будівель. Власником цієї фірми, статутний капітал якої 1 тис. грн, є мешканка Трускавця Наталія Дубик. Директором фірми вказаний львівʼянин Ярослав Бандура. Інша його фірма фігурувала в аналогічній справі щодо оренди сусідньої ділянки в Лисиничах. До 2021 року співвласником ПП «Еко Україна» був депутат Львівської міськради від «Європейської Солідарності» Остап Доскіч.