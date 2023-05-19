Незаконно передану під забудову ділянку в Лисиничах суд повернув у комунальну власність

Прокурори Львівської обласної прокуратури виконали рішення Західного апеляційного господарського суду щодо повернення в розпорядження Львівської міськради земельної ділянки вартістю майже 64 млн грн у селі Лисиничі. Цю ділянку сільрада передала в оренду під багатоквартирну забудову з порушенням законодавства. Про це повідомили в п’ятницю, 19 травня, в обласній прокуратурі.

«Встановлено, що між приватним підприємством та сільською радою було укладено договір оренди земельної ділянки понад 1,6 га. В подальшому здійснено державну реєстрацію іншого речового права – оренди цієї землі. Прокуратура встановила, що реєстрація права оренди на земельну ділянку товариством здійснена з порушенням вимог чинного законодавства», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Зокрема, як встановили прокурори, земельні торги у формі аукціону з продажу права оренди земельної ділянки проведено за відсутності технічної документації з нормативної грошової оцінки цієї землі. Тому суд задовольнив апеляційну скаргу прокуратури і скасував державну реєстрацію та припинив право оренди земельної ділянки.

За матеріалами справи, йдеться про земельну ділянку несільськогосподарського призначення для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку на землях житлової та громадської забудови площею понад 1,6 га у селі Лисиничі біля Львова (в урочищі «Свинна-2»). Постановою Західного апеляційного господарського суду від 28 березня визнано недійсним договір оренди цієї земельної ділянки, укладений у січні 2019 року між Лисиничівською сільською радою Пустомитівського району та львівським приватним підприємством «Еко Україна».

Також скасовано державну реєстрацію іншого речового права – права оренди цієї земельної ділянки, що здійснена державним реєстратором Солонківської сільської ради.

За даними YouControl, ПП «Еко Україна» зареєстроване майже 12 років тому у Львові. Займається будівництвом нежитлових і житлових будівель. Власником цієї фірми, статутний капітал якої 1 тис. грн, є мешканець Трускавця Руслан Ейнес.