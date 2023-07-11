Компанія «Рубін-Автоспец» з порушенням земельного законодавства уклала договір на оренду землі в Лисиничах

Західний апеляційний господарський суд визнав недійсним договір оренди землі та скасував державну реєстрацію на ділянку площею майже 3,7 га у селі Лисиничі, що поблизу Львова. На цій землі компанія «Рубін-Автоспец», яка перемогла на аукціоні з оренди, планувала збудувати багатоквартирні житлові будинки, втім уклала договір з порушеннями, тому прокуратура оскаржила договір у суді. Про це 11 липня повідомила прес-служба Львівської обласної прокуратури.

«Між приватним підприємством та сільською радою уклали договір оренди земельної ділянки площею майже 3,7 га. Згодом здійснили державну реєстрацію іншого речового права – оренди цієї землі. Однак прокуратура встановила, що земельні торги у формі аукціону з продажу права оренди земельної ділянки проведено з порушенням – без технічної документації з нормативної грошової оцінки зазначеної земельної ділянки. Тому реєстрація права оренди на земельну ділянку товариством відбулася з недотриманням вимог чинного законодавства», – йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури.

У матеріалах справи вказано, що земельні торги відбулись 11 січня 2019 року. Переможцем аукціону стало підприємство «Рубін-Автоспец», яке уклало з Лисиничівською сільською радою Пустомитівського району договір оренди землі на 10 років.

Під час реформи децентралізації у 2020 році Лисиничі приєдналися до Львівської ОТГ, тому власницею цієї ділянки стала Львівська міська рада. Зʼясувалося, що на момент проведення торгів сільрада Лисиничів не провела нормативну грошову оцінку земельної ділянки й не додала до лота витяг з технічної документації про цю оцінку. Тож сам аукціон був проведений із порушеннями.

20 жовтня 2022 року Господарський суд Львівської області в задоволенні позову відмовив, однак прокуратура оскаржила це рішення в апеляції. Західний апеляційний господарський суд встановив, що ТОВ «Рубін-Автоспец» під час участі у земельних торгах знало про відсутність необхідних документів та порушення земельного законодавства. 6 червня суддя Оксана Скрипчук апеляційну скаргу прокуратури та міськради задовольнила. Суд визнав недійсним договір оренди земельної ділянки та скасував державну реєстрацію на неї за «Рубін-Автоспец». Цю постанову ще можна оскаржити в касації.

За даними аналітичного ресурсу YouControl, ТОВ «Рубін-Автоспец» засноване 31 рік тому й входить до будівельного холдингу ТКС. Керівником компанії є Ярослав Бандура, який також очолює підприємства «Еко Україна» та «Ідилія Парк». Зазначимо, що компанія «Еко Україна» теж планувала зводити багатоквартирні будинки у Лисиничах в урочищі «Свинна-2» й уклала договір на оренду землі 11 січня 2019 року з Лисиничівською сільською радою. Проте у березні цього року суд визнав недійсним договір оренди та скасував державну реєстрацію.

Крім цього, у травні 2023 року Господарський суд Львівської області стягнув з «Рубін-Автоспец» 313 412 тис. грн на користь Львівської міськради через засмічення землі побутовими та будівельними відходами. Йдеться про несанкціоноване сміттєзвалище на околиці вулиці Тракт Глинянський (до перехрестя з вулицею Тарасівською) площею 4700 м².