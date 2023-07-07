Червоним приблизно позначена захоплена ділянка в Куляві

Жовківський районний суд Львівської області призначив рік іспитового терміну директору ТзОВ «Кулява» Ігорю Жуку, який привласнив ділянку зі ставком у селі Кулява біля Жовкви та збудував фундамент, на який зареєстрував право власності.

Як вказано в матеріалах справи, взимку 2021 року директор ТзОВ «Кулява» Ігор Жук без відповідних дозвільних документів самовільно зайняв ділянку площею 0,0026 га в селі Кулява, що за 12 км від Жовкви. На березі ставка він розпочав будівельні роботи, не виготовивши, при цьому будівельного паспорта та не подавши декларацію про початок робіт. У лютому того ж року державний реєстратор Солонківської сільської ради зареєстрував за Ігорем Жуком право власності на незаконну будівлю.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво) ККУ. У червні 2023 року Ігор Жук уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Представниця Жовківської міськради у суді зазначила, що підприємець сплатив завдану незаконним будівництвом громаді матеріальну шкоду.

Враховуючи обставини справи, 30 червня суддя Жовківського райсуду Володимир Мікула визнав Ігоря Жука винним у захопленні ділянки й незаконному будівництві та призначив йому рік позбавлення волі. Втім від відбування покарання його звільнили, замінивши вирок на рік іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.

Зазначимо, ТзОВ «Кулява» зареєстроване понад 20 років тому в Жовкві та займається рибальством. Одноосібним власником і директором компанії є Ігор Жук. Йому належить ще низка компаній у Жовкві, зокрема, «Жовківський хлібзавод».