Найбільше озеро площею понад 4 га на вул. Тракт Глинянський із радянських часів закрите парканом

Личаківський районний суд арештував чотири ставки на вул. Тракт Глинянський, що фігурують у кримінальному провадженні про підробку документів і незаконну приватизацію водойм. Тепер ставки, приватизовані фірмами «Провесінь Агроінвест», «Агрофірма Провесінь» і «Тракт Інвест Груп», не зможуть перепродати чи перереєструвати.

Як вказано в матеріалах справи, у 1978 році радгосп агрофірми «Провесінь» отримав право користуватися державною ділянкою площею 120,7 га на вул. Тракт Глинянський, 152 для потреб овочевої фабрики. На ділянці були розташовані технічні ставки, воду з яких використовували для поливу овочів.

У 1996 році фірму радгоспу приватизували й перетворили у відкрите акціонерне товариство «Агрофірма Провесінь». У процесі зміни власності регіональне відділення Фонду держмайна у Львівській області передало компанії низку об’єктів нерухомості, серед яких чотири ставки.

У 2012 році Львівська міська рада дозволила ТзОВ «Провесінь Агроінвест» змінити цільове призначення ділянки з земель сільськогосподарського призначення на землі забудови і затвердила проєкт землеустрою на 39,4 га на вул. Тракт Глинянський, 152. Цією ж ухвалою ЛМР передала компанії ділянку зі ставком у оренду на 10 років, а у 2022 році термін оренди поновили. На орендованій землі забудовник зареєстрував право власності на об’єкт нерухомого майна, в тому числі один зі ставків, та збудував велике котеджне містечко та багатоповерхівки.

За даними Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну Держагенства водних ресурсів, всі чотири ставки, розташовані на землях колишньої овочефабрики, зараз перебувають у приватній власності. Йдеться про водойми площею 4,18 га, 1,8 га, 2,6 га та 2,9 га, дві з яких із 2013 та 2017 року належать ПАТ «Агрофірма Провесінь», одна з 2017 року зареєстрована за ТзОВ «Провесінь Агроінвест» та ще одна з 2022 – за ТзОВ «Тракт Інвест Груп».

За фактом виведення ставків із державної власності у серпні 2023 року слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 358. За даними слідстсва, водойми приватизували завдяки підробці документів. Оскільки водойми слугують доказами злочину, слідчі звернулися до суду з проханням накласти на них арешт.

28 серпня слідча суддя Личаківського районного суду Ірина Ціпивко наклала арешту на чотири ставки із забороною будь-якої їх перереєстрації. ТзОВ «Тракт Інвест Груп» оскаржує цю ухвалу в апеляції.

Додамо, що у 2021 та 2022 роках ТзОВ «Тракт Інвест Груп» викупило в «Агрофірми Провесінь» майно теплично-овочевого комплексу площею понад 6 га на вул. Тракт Глинянський, 152. Серед майна було вказане й озеро площею 4,18 га. У 2023 році стало відомо, що за планами забудовника навколо озера планують збудувати багатофункціональний комплекс та відкрити доступ до озера, яке ще з радянських часів загороджене залізобетонною стіною, облаштувавши там загальнодоступну відпочинкову зону. У травні 2024 року Львівські депутати передали одну з ділянок площею 4,8 га поруч з озером ТзОВ «Тракт Інвест Груп» в оренду на 10 років під житлову забудову.

Мешканці району виступають проти забудови озер на вул. Тракт Глинянський та стверджують, що щонайменше два з чотирьох озер природнього походження, що живиться з джерел у Винниківському лісі. Зокрема найбільший ставок позначений на історичній карті ще 1850 року. Мешканці наполягають на створенні біля ставків рекреаційної зони.

ТзОВ «Тракт Інвест Груп» зареєстроване у 2021 році та належить львівським забудовникам Ніні та Андрію Жукам. ПАТ «Агрофірма Провесінь» зареєстрована у 1997 році та належить Олегу та Ользі Півням, Наталії Шелест, Ігорю Багнюку, Мар’яні Гулі та Ірині Пендерецькій. ТзОВ «Провесінь Агроінвест» зареєстроване у 2007 році львівському забудовнику Тарасу Квасниці.