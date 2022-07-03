За інформацією мера Слов'янська, у місті зафіксували до 15 пожеж, є загиблі та поранені

Росіяни здійснили масований обстріл Слов'янська з реактивних систем залпового вогню. Про наймасштабніший обстріл Слов'янська за останній час близько 15:00 неділі, 3 липня, повідомив мер міста Вадим Лях. За його словами, у місті зафіксовано до 15 пожеж. Відомо про велику кількість поранених та вбитих. Наразі детальнішої інформації немає. Нагадаємо, напередодні росіяни обстріляли Слов’янськ касетними снарядами. Четверо людей загинули, ще семеро отримали поранення. Новина доповнюється... Відео зі сторінки Вадима Ляха у Facebook

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