Зранку в небі над Хмельниччиною сили ППО збили дві російські крилаті ракети. Уламки однієї з них впали у лісі, не спричинивши пошкоджень. Інша впала в садку на території громади Хмельницького району, через що в декількох будинків були пошкоджені вікна і двері. Попередньо відомо, що постраждалих немає.

Як зазначив голова Хмельницької військової адміністрації Сергій Гамалій, ракети збили сили української ППО під час повітряної тривоги зранку в суботу, 25 червня. Уламки однієї з ракет впали у лісі Кам'янець-Подільського району, травмованих внаслідок цього немає.

Інша ракета впала в Хмельницькому районі. «Уламки впали в сільському саду однієї з тергромад Хмельницького району. Загиблих та травмованих нема. Пошкоджено вікна та двері в декількох житлових будинках», – зазначив Сергій Гамалій.

Зазначимо, що зранку 25 червня росіяни завдали масових ракетних ударів по Житомирщині, Чернігівщині та Львівщині. Зокрема, вони обстріляли околиці Житомира, а також селище Десна на Чернігівщині. Попередньо відомо, що по околицях Житомира було випущено від 24 до 30 ракет. Також понад два десятки ракет запустили з літаків та з землі по селищу Десна на Чернігівщині.

Що ж до Львівщини, то там обстріляли військовий об'єкт на Яворівщині. Внаслідок атаки постраждали четверо людей.