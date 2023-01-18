Путін планує створити двохмільйонну армію

18 січня президент Росії Владімір Путін виступить у Санкт-Петербурзі з промовою на честь 80-ї річниці прориву радянськими військами блокади Ленінграда. Під час цього вичтупу він планує оголосити другу хвилю мобілізації. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни, опублікованому 17 січня.

«Путін любить використовувати символічні дати для звернення до російського народу, і деякі російські провоєнні мілблогери відзначили, що він скористається цією можливістю або оголосити мобілізацію, або війну з Україною», – вважають аналітики.

Українська та західна розвідки також неодноразово попереджали, що Путін планує оголосити нову хвилю мобілізації всередині січня.