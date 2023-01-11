В Росії заборонили виїзд навіть обмежено придатним чоловікам

Із 9 січня у Росії обмежили виїзд військовозобов’язаним, навіть для тих, хто обмежено придатний до служби. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони (ГУР).

Зазначається, що російська ФСБ розіслала всім прикордонним управлінням країни відповідний наказ. У ньому йдеться, що з 9 січня 2023 прикордонні управління ФСБ Росії мають забезпечити обмеження виїзду за межі території Російської Федерації громадян, які мають висновок про готовність до воєнної служби з категорій «А», «Б» і «В».

«Для виїзду зазначених категорій буде закрито можливість виїзду в усіх пунктах пропуску на всіх напрямках», – ідеться в наказі.

При цьому, як випливає з тексту наказу, виїзд заборонять також громадянам категорії «В», тобто, обмежено придатним до військової служби.

Призовників, які належать до цієї категорії, у мирний час звільняють від призову, військових зборів та зараховують до запасу.

Раніше українська розвідка повідомляла, що у січні в Росії розпочнеться нова хвиля мобілізації. На екіпірування та первинну підготовку мобілізованих знадобиться близько двох місяців.