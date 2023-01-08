Мобілізованих росіян планують використати в наступальних операціях навесні та влітку. Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький розповів у інтерв’ю виданню The Guardian.

За його словами, росіянам буде потрібно близько двох місяців, щоб підготувати військові формування, і будь-який успіх Росії на полі бою залежатиме від того, наскільки добре будуть оснащені та навчені росіяни.

За словами представника воєнної розвідки України, багато чого також залежатиме від продовження поставок в Україну західних боєприпасів і зброї для оснащення нових резервних підрозділів, які Україна готує:

«Якщо Росія цього разу програє, тоді Путін зазнає краху», – підсумував Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, що за інформацією британської розвідки, останні тижні російські війська посилювали оборонні укріплення у Запорізькій області, особливо між містами Василівка та Оріхів. Ці дії, а також велика кількість зосереджених там російських військових, свідчать про занепокоєння командуванням армії РФ можливістю великого наступу України на цій ділянці.