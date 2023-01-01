Росія змінила тактику обстрілів української території через зменшення своїх бойових запасів і неможливість їх швидкого поповнення через економічні санкції. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Він зазначив, що ворог почав застосовувати в різних конфігураціях іранські БПЛА, ракети старого типу, високоточні балістичні ракети та перероблені ракети С-300.

«Якщо ми говоримо про суходіл, то це насамперед РСЗВ «Смерч», «Ураган» і навіть артилерійські снаряди калібру 122 мм, 152 мм. Головне управління розвідки МО України постійно фіксує заходи Росії з поповнення саме цими боєприпасами з інших країн. Велику кількість вони завезли з Білорусі і дуже активно працюють з іншими країнами, щоб знайти запаси», – пояснив Вадим Скібіцький.

За його словами санкції обмежують можливості швидкого озброєння російської армії. Ворог почав відчувати дефіцит не тільки ракет, але й РСЗВ. Однак російський оборонна галузь намагається обійти санкції, завезти комплектуючі. Тому виробництво ракет в Росії не припиняється.

«Ми зараз знаходимо уламки ракет, виготовлені в четвертому кварталі 2022 року. Значить, вони виробляються і зразу надаються у війська, щоб здійснювати обстріли наших об’єктів», – додав Вадим Скібіцький.

Представник ГУР додав, що у росіян зараз в дефіциті балістичні ракети «Іскандер», закінчуються «Калібри», зменшується кількість крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555. Загалом Росія здатна максимум на 2-3 потужних удари з високоточного озброєння.