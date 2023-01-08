Останні тижні російські війська посилювали оборонні укріплення у Запорізькій області, особливо між містами Василівка та Оріхів. У щоденному звіті британської розвідки вказано, що ці дії, а також велика кількість зосереджених там російських військових, свідчать про занепокоєння командуванням армії РФ можливістю великого наступу України на цій ділянці. За оцінками британської розвідки, такий наступ підірвав би життєздатність сухопутного коридору між Ростовською областю та Кримом.

«Те, як Росія працює над удосконаленням захисту, свідчить, що командування, швидше за все, занепокоєне можливістю великого наступу українців на двох ділянках – або у північній частині Луганської області, або у Запоріжжі. Український прорив у Запоріжжі серйозно підірвав би життєздатність російського «сухопутного мосту», що з'єднує Ростовську область із Кримом. Успіх України у Луганську ще більше б підірвав проголошену росіянами мету «звільнення» Донбасу», – йдеться в опублікованому британським Міністерством оборони звіті.

Ситуація на фронті неподалік Запоріжжя

Розвідка також уточнює, що спроба зрозуміти, яка з цих двох загроз потребує пріоритетного вирішення, зараз є однією з центральних дилем для російських оперативних планувальників.

Зазначимо, за інформацією Генерального штабу ЗСУ, зараз росіяни ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, а також намагається покращити ситуацію для себе на Куп'янському напрямку. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському – окупанти обороняються. За минулу добу ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу 16 населених пунктів. Також, як повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, вночі росіяни здійснили атаку касетними боєприпасами по південних околицях Запоріжжя, внаслідок чого виявились пошкодженими склади та допоміжні приміщення.