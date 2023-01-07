Росіяни обстріляли населені пункти на Донеччині, вбивши щонайменше двох цивільних, район навколо тимчасово окупованої Кремінної Луганської області залишається одним із тих місць, де тривають важкі бої. Росіяни планують підірвати дамбу Сватівського водосховища та хочуть сповільнити просування ЗСУ на цій ділянці фронту.

ZAXID.NET підсумовує 318 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

У Кам'янському на Дніпропетровщині збили російський дрон, росіяни продовжують атакувати населені пункти на правому березі Дніпра. За минулу добу окупанти 39 разів обстріляли Херсонщину, є загиблі та поранені.

Під постійними обстрілами перебуває лінія фронту, зокрема Донецька область. Росіяни атакували Курахове, Острівське, Мар’янку, Бахмут, Красну Гору і Предтечине. Лише протягом ночі противник вбив двох цивільних та поранив щонайменше шестеро людей. Росіяни також обстріляли Бахмут під час «різдвяного перемир’я» 6 січня, відомо про двох загиблих та 13 поранених.

Росіяни планують підірвати дамбу Сватівського водосховища. Таким чином ворог розраховує сповільнити просування ЗСУ на цій ділянці фронту. У підриві дамби окупанти планують звинуватити Україну.

За даними британської розвідки, протягом останніх кількох тижнів одним із місць найбільш запеклих боїв лишається район навколо тимчасово окупованої Кремінної Луганської області.

В Україні створили інтерактивну мапу замінованих територій, на якій позначені всі місця, де вже виявлені або імовірно знаходяться вибухонебезпечні предмети.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 7 січня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 110 740 осіб військових. Також було знищено: