Бої за тимчасово окуповане російськими військами місто Кремінна Луганської області є важливими в контексті оборони Бахмута. На це звертає увагу у своєму огляді розвідка міноборони Великої Британії.

Протягом останніх трьох тижнів бойові дії навколо Кремінної зосереджувалися на густо вкритій лісом місцевості на захід від міста. Британська розвідка пояснює, що хвойні ліси забезпечують певне прикриття від повітряної розвідки навіть у зимовий період, тож обидві сторони, найімовірніше, намагаються точно коригувати власний артилерійський вогонь.

Як це характерно для бою в лісі, бойові дії здебільшого зводяться до боїв піхоти в пішому порядку, часто на коротких дистанціях. Російське командування, найімовірніше, розглядатиме тиск довкола Кремінної як загрозу правому флангу свого Бахмутського напрямку, який вони вважають ключовим для забезпечення будь-якого майбутнього наступу з метою окупації решти Донецької області.

Місто Кремінна на Луганщині було окуповане російськими силами у квітні 2022 року. З осені з’являються повідомлення про успішні наступальні операції українських військових у її районі.

Раніше аналітики ISW повідомляли, що українські сили досягли великих успіхів у напрямку Сватово-Кремінна. Речник східного угруповування військ Сергій Червеватий пояснював, що деокупація цих Сватова і Кремінної має, зокрема, військове значення. Оскільки дозволить ЗСУ далі рухатися по звільненню Луганської області.