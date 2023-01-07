Окупанти планують звинуватити Україну в підриві дамби Сватівського водосховища

Російські окупанти можуть підірвати дамбу Сватівського водосховища на Луганщині. Про це повідомив Центр національного спротиву.

Зазначається, що до тимчасово окупованого Сватова прибув ворожий інженерно-саперний підрозділ аби вивчити можливість підривання дамби місцевого водосховища.

Таким чином ворог розраховує сповільнити просування збройних сил України на цій ділянці фронту. При цьому окупанти планують звинуватити Україну в підриві дамби.

«Зауважимо, що такі дії є навмисним руйнування української інфраструктури й не мають доцільності, адже не змінюють положення сил на фронті. Також звертаємо увагу, що росіяни можуть використати підрив дамби задля приводу для депортації місцевого населення», – йдеться в повідомленні Центру національного спротиву.

Нагадаємо, раніше аналітики ISW повідомляли, що українські сили досягли великих успіхів у напрямку Сватово-Кремінна. Речник східного угруповування військ Сергій Червеватий пояснював, що деокупація цих Сватова і Кремінної має, зокрема, військове значення. Оскільки дозволить ЗСУ далі рухатися по звільненню Луганської області.