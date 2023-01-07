Росіяни планують підірвати дамбу Сватівського водосховища
Руйнуванням дамби росіяни хочу сповільнити наступ ЗСУ на Сватівському напрямку
Російські окупанти можуть підірвати дамбу Сватівського водосховища на Луганщині. Про це повідомив Центр національного спротиву.
Зазначається, що до тимчасово окупованого Сватова прибув ворожий інженерно-саперний підрозділ аби вивчити можливість підривання дамби місцевого водосховища.
Таким чином ворог розраховує сповільнити просування збройних сил України на цій ділянці фронту. При цьому окупанти планують звинуватити Україну в підриві дамби.
«Зауважимо, що такі дії є навмисним руйнування української інфраструктури й не мають доцільності, адже не змінюють положення сил на фронті. Також звертаємо увагу, що росіяни можуть використати підрив дамби задля приводу для депортації місцевого населення», – йдеться в повідомленні Центру національного спротиву.
Нагадаємо, раніше аналітики ISW повідомляли, що українські сили досягли великих успіхів у напрямку Сватово-Кремінна. Речник східного угруповування військ Сергій Червеватий пояснював, що деокупація цих Сватова і Кремінної має, зокрема, військове значення. Оскільки дозволить ЗСУ далі рухатися по звільненню Луганської області.