Росіяни атакували пожежників 5 та 6 січня

Російські війська вдруге за дві доби обстріляли пожежні частини у Херсоні. За інформацією голови ДСНС України Сергія Крука, на місці є загиблі та поранені, однак наразі їхню кількість не уточнюють. Впродовж четверга 5 січня росіяни понад 50 разів обстрілювали Херсонщину із артилерії, реактивних систем залпового вогню і танків. За добу загинуло шість осіб, серед них і сім'я з 12-річним хлопчиком.

За інформацією заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, під час обстрілу пожежної частини зафіксовано не менше чотирьох вибухів, поруч з нею також виникла пожежа у приватному будинку.

Це другий цілеспрямований обстріл херсонських пожежників за два дні – внаслідок вчорашньої атаки виявилися пошкодженими будівля однієї з міських пожежних частин та техніка. Внаслідок атаки 6 січня є загиблі, однак деталі наразі невідомі.

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що впродовж доби 5 січня росіяни здійснили понад 50 обстрілів по населених пунктах Херсонщини, внаслідок чого загинули шестеро людей.

«Російські окупанти 58 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області обстріляли з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків. Херсон армія РФ атакувала 14 разів – під ворожим вогнем опинилися житлові квартали міста. Ворожі снаряди влучили в пожежну частину, приватні та багатоквартирні будинки», – повідомив Ярослав Янушевич.

Він уточнив, що внаслідок російських обстрілів загинули шестеро людей, а ще чотири отримали поранення. Серед загиблих і сім'я із Берислава – подружжя із 12-річним хлопчиком, які загинули у власній оселі.