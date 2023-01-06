Компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки Бахмута – одного з найбільших міст Донецької області, яке понад п'ять місяців залишається однією з найгарячіших точок у російсько-українській війні. На фотографіях помітні розбиті будівлі, сотні вирв від бойових снарядів на полях, а також повністю зруйновані дороги.

«Нові супутникові знімки оточеного Бахмута. В останні шість місяців місто було центром інтенсивних боїв між російськими та українськими арміями і фотографії показують обширні руйнування будівель та інфраструктури», – повідомила прес-служба Maxar Technologies.

Компанія опублікувала два супутникові знімки Бахмута, зроблені з різницею у п'ять місяців – один за 1 серпня 2022-ого, інший за 4 січня 2023-ого.

За словами голови Донецької обласної військової інформації Павла Кириленка, станом на початок січня руйнувань зазнало понад 60% міської інфраструктури. «Ворогу не вдається просунутись, як би він не намагався зайти в місто і окупувати його. Ці спроби є невдалими. Навіть певні просування, які були, локалізовані. Ворог відкинутий на свої попередні позиції, тобто, за межі міста. Фактично він перебуває в спустошеній, зруйнованій місцевості, що сприяє тому, що ворог несе численні втрати, які він не рахує і підводить все нову і нову живу силу», – заявляв Павло Кириленко в ефірі телемарафону.

За інформацією Генштабу ЗСУ, основні зусилля росіян зараз зосереджені на спробах встановити контроль над Донеччиною, зокрема – на наступі на Бахмутському та Лиманському напрямках.