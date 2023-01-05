Унаслідок російських обстрілів місто Бахмут зруйноване на понад 60%

Росіянам не вдається зайти в місто Бахмут на Донеччині та окупувати його. Збройні сили України відкинули ворога за місто, на його попередні позиції. Про це розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у ефірі телемарафону.

«Ворогу не вдається просунутись, як би він не намагався зайти в місто і окупувати його. Ці спроби є невдалими. Навіть певні просування, які були, локалізовані. Ворог відкинутий на свої попередні позиції, тобто, за межі міста. Фактично він перебуває в спустошеній, зруйнованій місцевості, що сприяє тому, що ворог несе численні втрати, які він не рахує і підводить все нову і нову живу силу», – розповів Павло Кириленко.

Він зазначив, що українські захисники пристосовані до тактики росіян і не дають їм можливості просуватися вперед. Саме місто, за словами голови ОВА, зруйноване на понад 60%. Тут йдуть постійні обстріли.

Нагадаємо, 4 січня росіяни вкотре обстріляли з артилерії Бахмут на Донеччині. Унаслідок обстрілу загинули дві мешканки міста.