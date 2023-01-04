Один зі снарядів влучив у дорогу, осколками смертельно покалічило двох жінок літнього віку

У середу, 4 січня, російські війська вдарили по місту Бахмут на Донеччині. Як повідомила Нацполіція України, унаслідок осколкових поранень загинули двоє літніх жінок.

Як повідомили у поліції, близько 12:00 війська РФ вдарили по місту з артилерії. Один зі снарядів влучив у дорогу. Осколками смертельно покалічило двох жінок літнього віку. Наразі евакуаційна група поліції «Білий Янгол» доставляє тіла до моргу. Надалі встановлюватимуть особи загиблих.

Жінки перебували у вкрай небезпечному районі та не мали сил швидко сховатися від обстрілу. Залишаючись під вогнем, люди щомиті ризикують своїм життям. Поліція Донеччини закликає цивільних мешканців евакуюватися до більш безпечних місць.

Нагадаємо, що ситуація у Донецькій області є однієї із найскладніших, ворог щодня обстрілює мирні населені пункти.