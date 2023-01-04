Голова української розвідки Кирило Буданов розповів, що Україна планує серйозний прорив у повномасштабній війні з Росією весною 2023 року, а найзапекліші бої відбуватимуться у березні. Про це Буданов розповів ABC News.

«Це звільнення територій і завдання остаточних поразок Російській Федерації», – сказав голова української розвідки ABC News. Він також уточнив, що звільнення територій відбуватиметься по всій Україні, від Криму до Донбасу.

Буданов сказав, що очікує, що бої будуть «найгарячішими» в березні, додавши, що Україна планує серйозний прорив навесні.

«Наша мета, і ми її досягнемо, – це повернення до кордонів 1991 року», – сказав Буданов.

Раніше Кирило Буданов заявив, що бойові дії в Україні зайшли в глухий кут, оскільки ні Україна, ні Росія не досягають значних успіхів. За його словами, Україна чекає на досконаліше озброєння від західних союзників, тоді як Росія «зараз повністю в глухому куті», зазнає значних втрат.