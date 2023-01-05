Росіяни влучили в будинок, де перебували чоловік, жінка та їхній 12-річний син

Унаслідок російського обстрілу Берислава на Херсонщині загинула родина. Снаряд влучив у їхній будинок, унаслідок чого загинули троє людей.

Як повідомили у Офісі президента, 5 січня у Бериславі російський снаряд влучив у будинок, де жили чоловік, жінка та їхній 12-річний син. Від удару вся сім’я загинула.

У Офісі генерального прокурора уточнили, що впродовж дня 5 січня від російських обстрілів щонайменше восьмеро цивільних мешканців Херсонської області отримали поранення. В одному з приміських населених пунктів під завалами будинку опинилася людина, на місці працюють рятувальники.

«Пошкоджено понад 20 житлових будинків, будівлі та майно пожежної частини, лінії електропередач та газопроводи. За попередніми даними, обстріл здійснено з реактивних систем залпового вогню та мінометів», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вранці росіяни обстріляли Херсон, унаслідок чого загинув 20-річний хлопець.