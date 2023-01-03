Вночі на 3 січня російські окупанти вдарили ракетами по Донецької області. Обстріляли Краматорськ та Дружківку. Внаслідок обстрілу є поранені, також зруйнована льодова арена «Альтаїр».

Про обстріл Дружківки, міста на Донеччині, повідомили в Офісі президента України. За попередніми даними, одна ракета вдарила по місту. Інша ракета впала поруч у селі Яковлівка. Щонайменше двоє людей постраждали, інформації про стан потерпілих ще немає.

Окрім того, окупанти обстріляли Краматорськ. Ракета поцілила та зруйнувала льодову арену«Альтаїр». Цей майданчик був домашньою ареною найтитулованішого хокейного клубу України — ХК «Донбас».

«В результаті ракетного обстрілу було зруйновано льодову арену «Альтаїр». Саме цей майданчик став домівкою для хокейного клубу «Донбас» з 2014 року. На базі дружківської арени працювала найчисельніша в Україні дитячо-юнацька спортивна школа з хокею і фігурного катання. Арена приймала чемпіонати України, міжнародні змагання, культурно-масові заходи, була улюбленим місцем відпочинку містян та гостей Дружківки», – ідеться в повідомленні на сайті хокейного клубу «Донбас».