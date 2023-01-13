За оцінками воєнної розвідки України, Росія готується до чергової мобілізації і намагається створити двохмільйонну армію. Про це повідомило Головне управління розвідки.

Під час першої хвилі мобілізації до ЗС РФ було призвано 300 тис. осіб. Після нетривалої підготовки мобілізованих направляють у зону ведення бойових дій в Україні. Розвідка України не виключає, що керівництво Росії найближчими днями оголосить про проведення чергової хвилі мобілізації.

До ЗС РФ потраплять ще 500 тис. росіян, що дозволить країні-терористу створити стратегічні резерви. За оцінками воєнної розвідки, масштаб мобілізаційних заходів, які проводить країна-агресор, свідчить про плани її керівництва створити армію чисельністю близько 2 млн осіб.

В ГУР відзначають, що в Росії вже активно відбувається підготовка до оголошення чергової хвилі мобілізації. Зокрема, на законодавчому рівні вносяться зміни у закони РФ, які регламентують проведення мобілізації. Також триває активна підготовка навчальних центрів.

Ще з грудня повідомлялось, що керівництво Росії розглядає питання щодо оголошення загальної мобілізації в країні і може закрити кордони для виїзду чоловіків до 65 років. Попри це, в ГУР наголошують, шо мобілізовані росіяни не завадять контрнаступальним планам України.