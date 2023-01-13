Ніч у Соледарі Донецької області була важкою, українські захисники намагаються втримати оборону, тривають бої. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, саме на цей напрямок ворог кинув свої основні сили.

«Ніч в Соледарі була гарячою, тривали бої. Ворог кинув ледь не всі основні сили на донецький напрям та підтримує високу інтенсивність наступу», – розповіла Маляр.

Водночас заступник міністра підкреслила, що оборонці України відважно намагаються втримати оборону. Маляр зазначила, що «це складний етап війни», але Україна безсумнівно переможе.

Таким чином, Маляр спростувала заяву ISW про те, що російські окупанти, ймовірно, захопили місто Соледар. Вони аргументували це тим, що на відміну від попередніх днів, українські військові не говорили, що їм вдалося відбити атаку на Соледар.

Попри те, що Соледар є важливим і укріпленим опорним пунктом захисту, його ймовірне захоплення не є оперативно-важливим розвитком ситуації, і воно навряд чи означає швидке оточення Бахмута, зазнгачили в ISW.