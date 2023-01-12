Підрозділи в Бахмуті та Соледарі забезпечуватимуться боєприпасами та всім необхідним оперативно та безперебійно. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача.

«Провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Обговорили ситуацію на основних напрямках фронту. Окрему увагу приділили боям у Бахмуті й Соледарі. Наголошую: підрозділи, що боронять ці міста, забезпечуватимуться боєприпасами й усім необхідним оперативно та безперебійно. Наостанок ішлося про посилення ЗСУ технікою та зброєю, які надходять від партнерів», – зазначив Зеленський у Telegram.

Бахмутський напрямок залишається однією з найгарячіших точок бойових дій в Україні. Останнім часом російські війська зосередили наступ на місті Соледар у Бахмутському районі.

Росія зосередила максимальні зусилля на спробі захопити місто, проте українські захисники продовжують його обороняти. Попри надзвичайний тиск ворожих штурмів та заяви пропаганди РФ, українське командування спростувало чутки про захоплення Соледара.

Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог намагається взяти під контроль Соледар та шляхи постачання українських підрозділів, але зазнає великих втрат.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в Соледарі ЗСУ виграли для України додатковий час та додаткові сили. Він додав, що ситуація на Донеччині залишається складною і закликав союзників до постачання сучаснішої зброї.