Зеленський закликав союзників до постачання Україні сучасної зброї

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія збирає сили для чергової ескалації у війні проти України. Про це він сказав під час вечірнього відеозвернення 10 січня.

За його словами, Україна співпрацює зі союзниками, аби завадити Росії загострити ситуацію на фронті.

«Зараз Росія збирає сили для чергової ескалації. Разом с партнерами маємо зробити і робимо, щоб вже зараз господарям Росії стало зрозуміло: жодна ескалація їм не допоможе. Поразка російської агресії має залишатись безальтернативною», – сказав президент.

Він назвав ситуацію на Донеччині важкою, наголосивши, що росіяни проводять постійні штурми, не рахують своїх людей, не жаліють місцеве населення і не зупиняються перед будь-якою злочинною активністю. Він додав, що завадити ескалації зможе поставка Україні сучасної техніки.

«Цьому можна і треба протиставити лише новий рівень сучасної військової техніки, який може отримати Україна від партнерів. Саме зараз настав час для нових потужних рішень, для нової потужної підтримки», – додав президент.