Інтенсивність артилерійського вогню російських окупантів в Україні різко скоротилася останнім часом у деяких місцях на 75%. Про це повідомляє CNN із посиланням на американських та українських офіційних осіб.

За словама журналістів, поки що немає однозначного пояснення цій ситуації. Скорочення може бути пов'язане з нестачею боєприпасів, також це може бути частиною ширшої переоцінки тактики на тлі успішних дій українських військових.

У будь-якому випадку разюче зниження інтенсивності артилерійського вогню є ще одним свідченням позиції Росії на полі бою, яка дедалі більше слабшає.

За даними ГУР Міноборони, Росія зіткнулася з проблемою нестачі снарядів та шукає радянські боєприпаси по всьому світу. За словами Кирила Буданова, РФ має проблеми з боєприпасами до артилерії, осколково-фугасними снарядами до танків та ракетами до реактивних систем залпового вогню.

12 грудня 2022 року агентство Reuters із посиланням на високопоставленого військового чиновника США повідомило, що Росія почала використовувати в Україні боєприпаси сорокарічної давності. Військовий припустив, що придатні до використання боєприпаси у Росії можуть закінчитися вже на початку 2023 року.