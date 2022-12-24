Ключовим чинником стримування для російських наступальних операцій є брак боєприпасів

Всупереч бажанню російського президента Владіміра Путіна захопити Україну, найближчим часом Росія навряд чи наважиться здійснити новий наступ. Ключовим стримуючим чинником для російських наступальних операцій залишається нестача боєприпасів. Про це у Twitter повідомляє військова розвідка Великої Британії.

Водночас з жовтня Росія посилила свою армію десятками тисяч мобілізованих, чим частково розв'язала питання гостроти нестачі особового складу.

За інформацією британської розвідки, Росія, ймовірно, обмежила свої далекобійні ракетні удари по українській інфраструктурі приблизно раз на тиждень через обмежену наявність крилатих ракет.

Так само Росія навряд чи збільшила свої запаси артилерійських боєприпасів настільки, щоб можна було проводити великомасштабні наступальні операції.

«Уразливість нинішньої оперативної схеми Росії полягає в тому, що навіть просте ведення оборонних операцій уздовж протяжної лінії фронту потребує значної щоденної витрати снарядів і ракет», – повідомляє розвідка Великої Британії.

Нагадаємо, в опублікованому нещодавно інтерв’ю виданню The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що російські війська можуть знову спробувати атакувати Київ.