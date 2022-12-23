Президент закликав українців бути обережними та зважати на сигнали повітряної тривоги

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 23 грудня, попередив, що російські окупанти можуть активізувати свій терор на свята. Про це він заявив під час вечірнього відеозвернення.

Глава держави повідомив, що провів сьогодні засідання Ставки верховного головнокомандувача.

«Провів сьогодні Ставку. Як завжди, предметно, але сьогодні – плюс новини для військових після візиту до Сполучених Штатів. Бачимо перспективи на фронті. Готуємося до різних варіантів дій держави-терориста, бачимо її наміри. І будемо відповідати. Окремо обговорили ситуацію в енергетиці», – сказав президент.

Президент, зазначив, що Україна готує активізацію української дипломатії за кількома напрямами. Зокрема, сьогодні провела важливу щорічну нараду з послами – увесь дипломатичний корпус отримав завдання на наступний рік.

відео Офісу президента

Крім того, президент закликав українців бути обережними та зважати на сигнали повітряної тривоги.

«Будь ласка, памʼятайте, хто воює проти нас. У святковий час, який наближається, російські терористи можуть знову активізуватися. Вони зневажають християнські цінності й будь-які цінності взагалі. Тому, будь ласка, зважайте на сигнали повітряної тривоги, допомагайте одне одному і завжди бережіть одне одного», – додав він.

Глава держави попросив дослухатися до сигналів повітряної тривоги і допомагати один одному.