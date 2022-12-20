Російська приватна військова компанія «Вагнер» проводить злочинну діяльність не лише в Україні, але й у Західній Африці, і через це її треба визнати терористичною організацією. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише «Укрінформ».

Як розповів голова МЗС, Україна, яка найбільше потерпає від злочинної діяльності ПВК «Вагнер», підтримує позицію країн Африки, які розглядають «вагнерівців» як суттєву загрозу безпеці.

«Треба негайно визнати їх терористичною організацією», – сказав Кулеба.

Міністр нагадав, що крім штурму Бахмуту «вагнерівці» допомагають військовій хунті у Буркіна-Фасо. В обмін на це вони отримали дозвіл на розробку родовищ золота у прикордонні з Ганою.

Крім того, після дислокації «вагнерівців» у Малі військовий уряд цієї країни вийшов зі складу «Сахельської п'ятірки» – регіонального об'єднання країн, що ведуть боротьбу з джихадистами.

Голова української дипломатії заявив, що російське втручання віддаляє перспективи відновлення конституційного правління в Малі та Буркіна-Фасо і дестабілізує всю Західну Африку.

«Вагнерівцям» вигідне послаблення африканських країн, бо в умовах хаосу легше грабувати природні ресурси регіону і вкладати їх потім у спорядження і фінансування своїх підрозділів в Україні. Отакий простий зв’язок між видобутком «Вагнером» золота в Африці і бойовими діями на території України, які веде це терористичне угруповання», – наголосив голова МЗС України.

Кулеба додав, що Україна закликає посилювати міжнародний тиск на військові уряди тих країн регіону, які надають свою територію та ресурси для діяльності цих російських терористів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ПВК «Вагнера», власником якого є бізнесмен Євгєній Прігожин, звільняє в'язнів в Центральноафриканській республіці, і відправляє їх, в тому числі в Україну.