ПВК «Вагнер» почали вербувати в’язнів з ЦАР для війни в Україні

ПВК «Вагнера», власником якого є бізнесмен Євгєній Прігожин, звільняє в'язнів в Центральноафриканській республіці, і відправляє їх, в тому числі в Україну. Про це повідомляє «Українська правда».

За словами високопоставлених військових офіцерів у ЦАР, де озброєні бойовики контролюють значну частину країни вже близько десяти років, десятки чоловіків, які утримуються під вартою в армії і поліції за такі злочини, як зґвалтування і вбивства, зараз вербуються в місцеве крило «Вагнера».

Воно включає в себе сотні бойовиків, яких зазвичай називають «темношкірими росіянами». За словами офіцерів, багато хто з новобранців є в'язнями, яких військові вважають терористами через насильства і залякування цивільного населення для досягнення політичних цілей.

«З жовтня вагнерівці звільняють повстанців. Ніхто не може їх зупинити, тому що уряд дав їм стільки влади, що вони можуть діяти так, як їм заманеться», – кажуть військові офіцери.

Влада ЦАР отримує підтримку від Росії ще з 2017 року. Місцеві сили отримують зброю і проходять навчання під керуванням росіян. Сама «ПВК Вагнера» теж діє у ЦАР.

Повідомлялось, що російські структури ведуть видобуток дорогоцінного каміння в республіці і цікавляться золотими копальнями та деревообробним бізнесом у ЦАР. Влітку 2018 року в ЦАР вбили журналістів Орхана Джемаля, Олександра Расторгуєва та Кирила Радченка, які вивчали діяльність «ПВК Вагнер» у цій країні.