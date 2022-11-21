Президент Франції Еммануель Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон звинуватив Росію у поширенні дезінформації з метою просування свого «хижого проекту» в Африці, де Франція зазнала військових невдач. В інтерв’ю TV5 Monde президент Франції сказав, що існує «хижацький проект», який просуває дезінформацію в африканські країни, який є «політичним проектом, який фінансується Росією, іноді іншими».

«Кілька держав, які хочуть поширити свій вплив в Африці, роблять це, щоб завдати шкоди Франції, завдати шкоди її мові, посіяти сумніви, але, перш за все, переслідувати певні інтереси», – йдеться у заяві, яку цитує The Guardian.

Під час свого літнього турне африканськими країнами Еммануель Макрон сказав, що Росія розпочала гібридну світову війну нового типу та використовує інформацію, енергію та продовольство як інструменти.

Зазначимо, що раніше голова зовнішньополітичного відомства Чехії Ян Ліпавскі заявив, що російська пропаганда намагається налаштувати країни Африки проти Європейського союзу. Через пропаганду росіяни намагаються звинуватити Україну та країни ЄС у провокуванні голоду в низці країн Азії та Африки через небажання дотримуватись російських умов експорту зерна.