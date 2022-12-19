Американський Інститут вивчення війни (ISW) заявляє про ознаки того, що Росія може готуватися до нового широкомасштабного наступу на Україну в найближчі місяці, але закликає не переоцінювати здатність російських військ до успішного проведення такого наступу.

Серед ознак, які можуть вказувати на підготовку Росії до нового наступу, аналітики згадали повідомлення російського Міністерства оборони, яке 18 грудня опублікувало кадри, на яких нібито міністр оборони Сєрґєй Шойгу перебуває з робочою поїздкою в Південному військовому окрузі й інспектує угруповання російських військ у зоні бойових дій в Україні, а також зустріч Шойгу з президентом Росії Владіміром Путіним, начальником Генштабу РФ Валєрієм Ґєрасімовим і командувачем об’єднаним угрупованням сил Росії в Україні Сєрґєєм Суровікіним.

«Нещодавні спільні зусилля російських військових посадових осіб представити себе такими, що беруть активну участь у плануванні та контролі військових дій, особливо за відсутності відчутних перемог в Україні, можуть свідчити про те, що Росія готується до нового наступу на Україну в найближчі місяці», – йдеться в повідомленні ISW.

Запланована на 19 грудня зустріч Путіна з Аляксандром Лукашенком у Мінську, ймовірно, є частиною тих самих зусиль продемонструвати проактивність, а також створити інформаційні умови для нового етапу війни, зауважили аналітики.

«Узяті разом зустріч Путіна з російським командуванням, нібито візит Шойгу на фронт і зустріч Путіна й Лукашенка свідчать про новий етап у представленні, плануванні й веденні війни та можуть віщувати відновлення наступальних операцій проти України в найближчі місяці», – наголошують в ISW.

Водночас спроможність російської армії, навіть за умови посилення білоруськими збройними силами, підготувати і провести ефективні широкомасштабні наступальні операції в найближчі кілька місяців, як зазначили аналітики, залишається під питанням.

«Людські сили, які Росія формує з мобілізованих резервістів і щорічного осіннього призову, не будуть достатньо підготовлені для проведення швидких та ефективних механізованих маневрів. Дуже малоймовірно, що буде вчасно реалізоване намагання Росії оснастити сили, які вона зараз має в Україні, танками, артилерією та іншим необхідним обладнанням для того, щоб спорядити нові великі сили для наступальних операцій цієї зими», – йдеться у звіті.

Тим не менш, вважають у ISW, Путін може наказати відновити широкомасштабні наступальні операції пізніше цієї зими, але «важливо не переоцінювати ймовірні можливості російських чи об’єднаних російсько-білоруських сил для їх успішного проведення».

ISW продовжує вважати, що навряд чи Лукашенко залучить білоруську армію (яку також доведеться переозброїти) до вторгнення в Україну.

Нагадаємо, в опублікованому нещодавно інтерв’ю виданню The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що російські війська можуть знову спробувати атакувати Київ.