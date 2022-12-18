Президент Росії Владімір Путін тричі переносив терміни повномасштабного вторгнення в Україну. Про це в інтерв'ю Spiegel повідомив заступник голови Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

За його словами, Владімір Путін тричі відкладав терміни початку вторгнення в Україну, доки в лютому не переконав свій генштаб віддати наказ на перетин кордону.

«ФСБ наполягала на початку наступу, вони були переконані, що достатньо підготувалися до вторгнення. Вони вклали величезні ресурси та підштовхували Герасімова до атаки», – стверджує заступник голови ГУР.

Зрештою, каже Вадим Скібіцький, голова російського генштабу Валєрій Гєрасімов піддався тиску і схвалив початок операції. При цьому генштаб РФ серйозно прорахувався в оцінці ситуації, оскільки російські частини були забезпечені продовольством, боєприпасами та пальним лише на три доби.

Від початку повномасштабного вторгнення українська розвідка отримала багато наведень від місцевих жителів, що «могли точно сказати, скільки окупантів перебувають у кожному населеному пункті і в якій саме вони будівлі».

Ключовою подією поточного етапу війни Вадим Скібицький вважає звільнення Херсона. За його словами, виведені з Херсонської області підрозділи окупантів передислокувалися до Запорізької, Луганської та Донецької області і зосередилися на атаках у районі Бахмута.

«По-перше, вони хочуть контролювати всю Донецьку область, по-друге, створити можливість атакувати Краматорськ та Слов'янськ з півдня, і по-третє, власник ПВК Вагнера Євгеній Прігожин цим наступом хоче утвердитися за рахунок Шойгу. Пригожин звинувачує регулярну армію РФ у тому, що вона не може просунутися вперед, але й у нього теж поки що, за великим рахунком, явних успіхів також немає» , – додав заступник голови ГУР.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у інтерв’ю The Economist заявив, що росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів, які можуть почати новий наступ на Київ.