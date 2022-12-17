Бен Годжес сумнівається, що до лютого Росія зможе мобілізувати велику кількість солдатів для нового наступу

Колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Годжес вважає, що Росія не зможе якісно мобілізувати війська для нового великого наступу на Україну в лютому. Про це він написав на сторінці у Twitter у відповідь на повідомлення, що Росія збирає 300 тисяч солдатів для відновлення наступу на Київ.

За його словами, остання часткова мобілізація була провальною, тож Росії навряд чи вдасться до лютого мобілізувати таку велику кількість нових солдатів.

«Я сумніваюся, що Росія зможе зібрати сили такого розміру за цей час, тим паче належної якості», – повідомив Бен Годжес.

Він додав, що перебільшення потенціалу нових російських наступальних операцій грає на користь тим, хто шукає відмовки, щоб збройно не підтримувати Україну.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у інтерв’ю The Economist заявив, що росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів, які можуть почати новий наступ на Київ.