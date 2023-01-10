На захоплених територіях Донеччини і Луганщини росіяни складають списки школярів, яких можна буде мобілізувати після досягнення повноліття. Про це повідомив Центр національного спротиву.

Діти 2005-2006 року народження на тимчасово окупованих територіях мають стати на «обов'язковий військовий облік». Прийняття на так званий облік відбувається на тимчасово окупованих територіях Луганщини та Донеччини.

За інформацією підпілля, окупанти формують списки тих, кого можна мобілізувати відразу після випуску зі школи. Перш за все, хто досягне повноліття у 2023 році.

Раніше ЦНС повідомляв, що у рамках нової хвилі мобілізації російські окупанти планують провести мобілізаційні заходи серед населення окупованих територій півдня України.

Нагадаємо, що заданими української розвідки, Росія готує почати нову хвилю мобілізації вже в січні. Попередньо відомо, що окупанти планують мобілізувати до 500 тис. військових.