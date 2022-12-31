Олексій Резніков попередив росіян, що російська влада готується оголосити загальну мобілізацію і воєнний стан

Міністр оборони України Олексій Резніков попередив росіян, що керівництво РФ готується до нової мобілізації і вже за тиждень планує закрити кордони. Про це він сказав у відеозверненні до росіян, опублікованому ввечері 30 грудня.

«Напередодні нового року я звертаюся до громадян Росії, які є військовозобов'язаними. Насамперед, це стосується жителів великих російських міст. Я точно знаю, що у вас залишився приблизно один тиждень, поки ще є хоч якийсь вибір. На початку січня російська влада закриє кордони для чоловіків, потім оголосить воєнний стан і почне чергову хвилю мобілізації. Кордони теж будуть закриті і в Білорусі», – сказав Резніков.

Він зазначив, що не закликає росіян вірити йому на слово, проте ставить їм запитання: «Коли ви підете на війну, де можете загинути або стати калікою на все життя, за що конкретно ви будете воювати?».

Він також розкритикував «план» російських військових, які уже 10 місяців стверджують, що усе йде «за планом»: «За цим "планом" у зонах набирають десятки тисяч зеків у приватну військову компанію. Власнику цієї компанії дозволено витирати ноги об кадрових російських військових. Хоча простих людей кидають у в'язниці за "дискредитацію армії"», – нагадав міністр.

Також Резніков нагадав, що за цим планом росіяни уже півроку безуспішно штурмують невелике українське місто Бахмут, поклавши там десятки тисяч солдатів. Також згідно з «планом» окупантів, Швеція і Фінляндія закінчують вступ до НАТО, хоча рік тому ці країни хотіли зберегти нейтралітет.

На думку міністра оборони України, керівництво Росії вже давно розуміє, що затія з війною проти України обернулася для них катастрофою: «В інтересах Росії – якомога швидше цю війну закінчити».

«Ті люди, які розв'язали криваву бійню. Які вчинили жахливі воєнні злочини, тепер кажуть вам, що треба згуртуватися і захистити Росію. Тому що кругом вороги.

Вони залякують вас тим, що в разі поразки над усіма росіянами нібито вчинять розправу, заберуть нажите непосильною працею, організовують трибунал тощо. Це брехня. Вас знову обманюють», – сказав міністр оборони України, звертаючись до росіян.

Насправді, на думку Резнікова, російські можновладці хочуть захистити себе і своє становище та багатство. За його словами, план російського керівництва – затягнути війну і вбити якнайбільше людей.

Нагадаємо, раніше керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомляв, що у Росії 5 січня готуються оголосити загальну мобілізацію.